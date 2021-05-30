Organik tarım ve bağcılığa merak sardı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Urla'da eğitim alıyor!
Organik tarım ve bağcılığa merak saran Kıvanç Tatlıtuğ, sık sık Urla'ya gidiyor. Bu hafta sonunu da eşi Başak Dizer’le Urla’da geceliği 240 euro olan bir butik otelde geçiren Tatlıtuğ, bağcılıkla ilgili bilgiler alıyor.
Son dönemde organik tarıma merak saran Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Urla aşkı, bitmiyor… Ünlü çift, hafta sonunu Urla'da sadece iki odalı bir butik otelde geçiriyor.
Büyük bir arazi içerisinde kurulu otelde konaklayan yakışıklı oyuncu ile stil danışmanı eşi, geceliği 240 euro'luk otelde konakladı.
İkili, akşamları baş başa romantik anlar yaşarken gündüzleri ise otelin içerisinde bulunduğu devasa bağ ve botanik bahçeyi de gezerek organik tarım hakkında bilgi aldı.
Urla'da 2 milyon TL'ye arazi aldığı konuşulan Kıvanç'ın en büyük hayali de burayı organik tarım alanı ve hayvan barınağına dönüştürmek…
Fırsat buldukça sık sık Urla'ya giden yakışıklı oyuncu, buradaki profesyonellerden konuyla ilgili bilgiler alıyor.
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