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Organik tarım ve bağcılığa merak sardı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Urla'da eğitim alıyor!

Organik tarım ve bağcılığa merak saran , sık sık 'ya gidiyor. Bu hafta sonunu da eşi ’le Urla’da geceliği 240 euro olan bir butik otelde geçiren Tatlıtuğ, bağcılıkla ilgili bilgiler alıyor.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.05.2021
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Organik tarım ve bağcılığa merak sardı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Urla'da eğitim alıyor!
Son dönemde organik tarıma merak saran ve 'un aşkı, bitmiyor… Ünlü çift, hafta sonunu Urla'da sadece iki odalı bir butik otelde geçiriyor.

Büyük bir arazi içerisinde kurulu otelde konaklayan yakışıklı oyuncu ile stil danışmanı eşi, geceliği 240 euro'luk otelde konakladı.

İkili, akşamları baş başa romantik anlar yaşarken gündüzleri ise otelin içerisinde bulunduğu devasa bağ ve botanik bahçeyi de gezerek organik tarım hakkında bilgi aldı.

Urla'da 2 milyon TL'ye arazi aldığı konuşulan Kıvanç'ın en büyük hayali de burayı organik tarım alanı ve hayvan barınağına dönüştürmek…

Fırsat buldukça sık sık Urla'ya giden yakışıklı oyuncu, buradaki profesyonellerden konuyla ilgili bilgiler alıyor.

Bu arada tam bir aşığı olan Kıvanç Tatlıtuğ, yaz aylarını da yeni aldığı 4 milyon 500 bin liralık teknesi ile 'daki evi arasında mekik dokuyarak geçirecek.

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