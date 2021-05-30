Organik tarım ve bağcılığa merak sardı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Urla'da eğitim alıyor!

Bu arada tam bir Ege aşığı olan Kıvanç Tatlıtuğ, yaz aylarını da yeni aldığı 4 milyon 500 bin liralık teknesi ile Bodrum'daki evi arasında mekik dokuyarak geçirecek.

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