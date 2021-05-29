Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural’dan zehir zemberek sözler: Seni adam sanıyorlar
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Üstü kapalı bir şekilde tehdit edildiğini öne üren Ural açıklamalarıyla şaşkınlık yarattı.
Kaan Tangöze'nin şarkıcı eşi Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı. Ural, bir erkeğin kendisine zarar vermek istediğini öne sürdü.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ural, şunları şöyledi:
"SENİ ADAM SANIYORLAR"
"Sana iki çift sözüm var! Neye üzülüyorum biliyor musun? Dışarıdan bakınca seni adam sanıyorlar. Ben ona üzülüyorum. Arkadaşların yüzüne gülüyor ama arkandan konuşan çok. Aynaya bakınca sevildiğini sanıyorsun!
Bana zarar vermek için türlü türlü düşüncelerin var ama bu düşünceleri sürdürebileceğin bir yolun yok. Hala anlamadın mı? Bana kendimden başka kimse zarar veremez."
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