Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir?

Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir?

Doğru cevap: METİN OKTAY