Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir?
Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir?
Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir?
Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir?
Doğru cevap: METİN OKTAY