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Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir?

Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir?

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir?

Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir?

Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan isim kimdir?

Doğru cevap: METİN OKTAY

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