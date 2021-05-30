Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır?

Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır?

A- 18

B- 20

C- 22

D- 24

Doğru Cevap: 24