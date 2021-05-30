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Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?

Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?

Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?

Soru : Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir

A- Merkür

B- Venüs

C- Mars

D- Jüpiter

Doğru Cevap: Venüs

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