Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?
Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?
Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?
Soru : Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir
A- Merkür
B- Venüs
C- Mars
D- Jüpiter
Doğru Cevap: Venüs