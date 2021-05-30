'Ekonomik krizdeyim' diyen Mustafa Sandal'dan dudak uçuklatan cip! Emina Jahovic'i haklı çıkardı
Sırp güzel, 26 aydır aylık 25 bin TL'lik nafakasını ödemeyen eski eşi Mustafa Sandal hakkında haciz işlemi başlattı.
Musti'den gerekçe olarak "Pandemi nedeniyle ekonomik krizdeyim" yanıtı alan Sırp şarkıcı, "Kendisinin ekonomik krizde olduğuna inanmıyorum. O yüzden nafaka davamın sonuna kadar takipçisiyim" dedi.
Mustafa Sandal'ın son alışveriş ise Emina Jahovic'i haklı çıkarır gibiydi…
2020 Ekim'de kendisine 350 bin TL'ye elektrikli bir araç alan Musti, bu kez de tam 1 milyon 700 bin TL'ye yeni bir cip aldı.
MAHKEMEYE SUNACAK MI?
"Artık çevreye karşı daha duyarlı olacağım" açıklamasının arkasında duran ünlü sanatçı, yeni aracını da elektrikli olarak tercih etti.
Bir içecek firmasının ardından bu kez de bir e-ticaret firmasının reklamında oynayarak hatırı sayılır bir ücret alan Mustafa Sandal, böylece bahsettiği ekonomik krizden de çıkmış oldu.
Şimdi gözler Musti'ye açtığı ve neredeyse 700 bin TL'yi aşan nafaka davasından vazgeçmemeye kararlı olan Emina Jahovic'e çevrildi.
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