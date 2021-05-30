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Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir diyen kimdir?

şiirden ne anlar, şair değildir diyen kimdir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir diyen kimdir?

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir diyen kimdir?

Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir diyen kimdir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir diyen kimdir?

Soru: Ahmet haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir diyen kimdir?

A: Melih Cevdet Anday

B: Yahya Kemal Beyatlı

C: Ahmet Hamdi Tanpınar

D: Tevfik Fikret

Cevap: Yahya Kemal Beyatlı

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