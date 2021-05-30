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Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? Kim Milyoner sorusu

Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır?

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? Kim Milyoner sorusu

Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır?

Soru : Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı bir kaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır

A- Almanca
B- Çekçe
C- Fransızca
D- Rusça

Doğru Cevap: Almanca

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