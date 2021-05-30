Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? Kim Milyoner sorusu
Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır?
Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır?
Soru : Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri sevgilisi Milena'ya yazdığı bir kaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır
A- Almanca
B- Çekçe
C- Fransızca
D- Rusça
Doğru Cevap: Almanca