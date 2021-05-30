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Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner?

Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner?

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner?

Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner?

Soru: Ay Dünyanın etrafında dünya güneşin etrafında dönüyorken güneş hangisinin etrafında döner?

A: Kutup yıldızının

B: Orion nebulasının

C: Andromeda Galaksisinin

D: Sagittarius A Kara Deliğinin

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