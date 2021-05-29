Sevgilisinin evine giren yapımcıdan akılalmaz ifade: Kedi beni hipnoz etti

Reklam filmi yapımcısı Volkan Savaşçı, kız arkadaşı H.A.'nın evine gitti. İddiaya göre yapımcının sevgilisi evde değildi. Genç adam posta kutusundaki yedek anahtarı alarak içeri girdi. İlerleyen saatlerde eve arkadaşı F.K.'yi de çağıran Savaşçı, 4 saat orada kaldı. Genç kadın Savaşçı'yı evinde görünce şok yaşadı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisi arayarak yardım isteyen kadının ihbarı sonrası yapımcı gözaltına alındı. H.A, Savaşçı'nın eve hırsızlık için girdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yapımcı, 'Bina veya eklentisi içinde hırsızlık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KEDİ BENİ HİPNOZ ETTİ"

Savaşçı ifadesinde, genç kadının evindeki kediye kum ve mama götürmek için için gittiğini, eşyalarının zaten bu evde olduğunu ve amacının hırsızlık olmadığını anlattı. Arkadaşı F.K.'yi aradığını kabul eden Savaşçı, "Kedi beni hipnoz mu etti bilmiyorum. Kedinin alnında bir beyazlık vardı. Ona takılmıştım. Uyuşturucu madde içmedim" diyerek kendisini savundu.