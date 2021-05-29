Ebru Gündeş ile Reza Zarrab resmen boşandı! Tek celsede bitti

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki boşanma davası, 22 Nisan'da sonuçlandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına hükmetti. Boşanma kararının ardından kızları Alara ile ABD'ye giden Gündeş, geçen hafta Türkiye'ye döndü. Sanatçının dönüşüyle dava kararı kesinleşti ve çift resmen boşandı.