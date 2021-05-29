Ebru Gündeş ile Reza Zarrab resmen boşandı! Tek celsede bitti
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki çekişmeli boşanma davası, 22 Nisan’da anlaşmalı olarak sona ermişti. Gündeş davanın ardından kızı Alara ile Zarrab’ın yanına ABD’ye gitmişti. Gündeş’in Türkiye’ye geri dönmesinin ardından çiftin avukatları boşanma kararı kesinleştirdi ve çift resmi olarak boşandı.
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki boşanma davası, 22 Nisan'da sonuçlandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına hükmetti. Boşanma kararının ardından kızları Alara ile ABD'ye giden Gündeş, geçen hafta Türkiye'ye döndü. Sanatçının dönüşüyle dava kararı kesinleşti ve çift resmen boşandı.
11 YIL EVLİ KALDI
Ebru Gündeş dava dilekçesinde, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, Reza Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü.
Hürriyet'in haberine göre, Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde 22 Nisan'da görülen dava sonunda çiftin boşanmasına hükmedildi. Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara'nın velayeti Ebru Gündeş'e verildi.
1 AY ABD'DE KALDI
Gündeş dava sonrası kızı Alara ile birlikte nisan ayının son günlerinde ABD'ye gitti. Bu sürede kızı Alara babası Reza Zarrab'la birlikte kaldı. Yaklaşık 1 ay ABD'de kalan anne-kız, 21 Mayıs Cuma günü Türkiye'ye döndü. Gündeş'in dönüşüyle çiftin avukatları 24 Mayıs'ta kararı tebliğ ettirdi. Gündeş ve Zarrab'ın evliliği resmen bitti.
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