Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim Harvard'dan mezun oldu! Tebrik yağdı
Atv’nin fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da rol alırken 2016 yılında Harvard Üniversitesi Psikoloji bölümünü tam burslu kazanan Ece Hakim, yüksek dereceyle mezun oldu. Şöhret yerine eğitimi seçen Hakim, “eğitimin en iyisi şart” dedi.
Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayıp, 2016 yılında Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümünü tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılan Hakim, ABD'deki eğitim sürecini başarıyla tamamladı.
BÜYÜK ÖVGÜ ALDI
Hayalini gerçekleştirerek birçok gence örnek olan Hakim, mutluluğunu da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
22 yaşındaki Hakim, "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard'a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard'dan mezun oldum!" diyerek müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.
Katıldığı her platformda , "Her zaman en iyi eğitimin şart olduğunu anlatmaya çalıştım" diyen Hakim'e tebrik mesajları yağdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor? Online, yüz yüze...
- Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...
- 2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig hangi tarihte başlayacak?
- YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
- Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2021? Polis tayinleri açıklandı mı? İşte detaylar...
- Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Yasaklarda flaş değişiklik...
- Emekli için çifte kazanç imkanı! İki defa tazminat hakkı! Ancak dikkat edilmesi gereken nokta...
- 12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı! Banka sayısı 12'ye çıktı! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank...
- Kabul edildi, faizler düşüyor! 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı! Borcunu ödemek isteyenler ise...
- Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...
- EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih... Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...
- Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?