29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim Harvard'dan mezun oldu! Tebrik yağdı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim Harvard'dan mezun oldu! Tebrik yağdı

’nin fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da rol alırken 2016 yılında Üniversitesi Psikoloji bölümünü tam burslu kazanan , yüksek dereceyle mezun oldu. Şöhret yerine eğitimi seçen Hakim, “eğitimin en iyisi şart” dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
ABONE OL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim Harvard'dan mezun oldu! Tebrik yağdı

Fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da karakterine hayat veren , kazandığı parayı eğitimine harcayarak örnek bir başarıya imza attı.

Lise eğitimini 'nde tamamlayıp, 2016 yılında Üniversitesi Psikoloji Bölümünü tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılan Hakim, 'deki eğitim sürecini başarıyla tamamladı.

BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Hayalini gerçekleştirerek birçok gence örnek olan Hakim, mutluluğunu da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

22 yaşındaki Hakim, "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard'a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard'dan mezun oldum!" diyerek müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

Katıldığı her platformda , "Her zaman en iyi eğitimin şart olduğunu anlatmaya çalıştım" diyen Hakim'e tebrik mesajları yağdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA