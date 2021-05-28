Aleyna Tilki bir döndü pir döndü! Reklam anlaşmasından alacağı ücret dudak uçuklattı

Konser başına 70 ile 100 bin TL arasında ücretler alan 20 yaşındaki popçu, son olarak rol aldığı 8 bölümlük diziden de 2 milyon TL'yi cebine koydu. Aleyna Tilki, asıl kazancını ise markalarla yaptığı reklam anlaşmaları sayesinde elde etti. İlk olarak bir giyim markasının yüzü olan genç popçu, reklamdan 1 milyon TL kazandı.