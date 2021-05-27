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Yağmur Aşık hakkında şok ifade! Tanık konuştu: "Hedefi bendim..."

Aşık ile sevgilisi hakkında "planlayarak adam öldürme" suçlamasıyla 'nde açılan davanın 4. celsesi yapıldı. Dava Aşık'ın eski arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tezcan ifadesinde, "Yağmur beni öldürmek istedi. Emre'yi de öldürmek istedi. Benimle tüm telefon konuşmaları var. Mahkemeye bildirdik" dedi.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Yağmur Aşık hakkında şok ifade! Tanık konuştu: Hedefi bendim...

Eski milli futbolcu 'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Aşık ile sevgilisi hakkında "planlayarak adam öldürme" suçlamasıyla 'nde açılan davanın 4. celsesi yapıldı.

Emre Aşık'ın avukatları tarafından 'ın eski yakın arkadaşı , tanık olarak getirildi. "Tanıklık yapmak istememdeki tek neden bu kişi cinayet planlarının hepsini yaptı ve bana bunları beyan etti. İfade vermemem için tehdit edildim. Yağmur beni öldürmek istedi. Emre'yi de öldürmek istedi. Benimle tüm telefon konuşmaları var. Mahkemeye bildirdik" dedi.



Dava, 2 Temmuz'a ertelendi.

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