Yağmur Aşık hakkında şok ifade! Tanık konuştu: "Hedefi bendim..."

Emre Aşık'ın avukatları tarafından Yağmur Aşık'ın eski yakın arkadaşı Süleyman Tezcan, tanık olarak getirildi. "Tanıklık yapmak istememdeki tek neden bu kişi cinayet planlarının hepsini yaptı ve bana bunları beyan etti. İfade vermemem için tehdit edildim. Yağmur beni öldürmek istedi. Emre'yi de öldürmek istedi. Benimle tüm telefon konuşmaları var. Mahkemeye bildirdik" dedi.