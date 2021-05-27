İlayda Alişan çıkan haberlere ateş püskürdü
Son dönemde rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen İlayda Alişan, hakkında çıkan haberler isyan etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberleri yalanlayan Alişan, "İddialar yalan. Bu söylentiler beni yıpratıyor." dedi.
Adı Serkay Tütüncü ile aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.
Posta'nın haberine göre; İlayda Alişan'ın adı önce 'Şampiyon'daki partneri Halit Özgür Sarı, sonra da final yapan 'Masumiyet'teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılmıştı.
25 yaşındaki oyuncu aşk dedikodularına tepki gösterdi.
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