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İlayda Alişan çıkan haberlere ateş püskürdü

Son dönemde rol arkadaşı ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen , hakkında çıkan isyan etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberleri yalanlayan Alişan, "İddialar yalan. Bu söylentiler beni yıpratıyor." dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.05.2021
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İlayda Alişan çıkan haberlere ateş püskürdü

Adı ile aşk dedikodularına karışan hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Posta'nın haberine göre; İlayda Alişan'ın adı önce 'Şampiyon'daki partneri , sonra da final yapan 'Masumiyet'teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılmıştı.

25 yaşındaki oyuncu aşk dedikodularına tepki gösterdi.

"İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum. Aşka değil, kariyerime odaklandım" dedi.

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