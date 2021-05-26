Hülya Avşa kural bozdu! 1 buçuk milyon TL'ye...
Her yıl yaz aylarını Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar, bu yıl kural bozdu. Evini bırakıp tekne tatili yapmaya karar veren Avşar'ın, 6 bin 500 euro’luk guletle yapacağı 20 günlük Ege turu, ünlü sanatçıya neredeyse 1 buçuk milyon TL’ye mal olacak.
Yıllardır tüm yazlarını Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar, bu yaz kural bozacak.
Pandemiyle birlikte trend haline gelen tekne tatili yapmaya karar veren Avşar Kızı, Haziran sonu gibi denize açılacak.
Birçok ünlü simanın aksine motor yat yerine gulet tercih eden Hülya Avşar, bu sayede denizin sesini doyasıya dinlemek istiyor.
Pandemiyle birlikte neredeyse tüm rezervasyonları gulet tekneleri büyük titizlikle inceleyen Hülya Avşar, konuşulanlara göre günlük kirası 6 bin 500 euro olan bir gulette karar kıldı. 39 metrelik ve 5 kamaralı guleti ilk etapta 20 günlük kiralamak isteyen Hülya Avşar, bu süreyi 1 aya kadar çıkartabilir.
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