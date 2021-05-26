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Hülya Avşa kural bozdu! 1 buçuk milyon TL'ye...

Her yıl yaz aylarını 'taki evinde geçiren , bu yıl kural bozdu. Evini bırakıp tekne tatili yapmaya karar veren Avşar'ın, 6 bin 500 euro’luk guletle yapacağı 20 günlük turu, ünlü sanatçıya neredeyse 1 buçuk milyon TL’ye mal olacak.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Hülya Avşa kural bozdu! 1 buçuk milyon TL'ye...

Yıllardır tüm yazlarını 'taki evinde geçiren , bu yaz kural bozacak.

Pandemiyle birlikte trend haline gelen tekne tatili yapmaya karar veren , Haziran sonu gibi denize açılacak.

Her zamanki gibi kızı ile kardeşi 'i de yanından ayırmayacak olan güzel sanatçı, uzun süre denizde kalacağı için teknesinin de konforlu ve büyük olmasını özellikle tercih etti.

Birçok ünlü simanın aksine motor yat yerine gulet tercih eden Hülya Avşar, bu sayede denizin sesini doyasıya dinlemek istiyor.

Pandemiyle birlikte neredeyse tüm rezervasyonları gulet tekneleri büyük titizlikle inceleyen Hülya Avşar, konuşulanlara göre günlük kirası 6 bin 500 euro olan bir gulette karar kıldı. 39 metrelik ve 5 kamaralı guleti ilk etapta 20 günlük kiralamak isteyen Hülya Avşar, bu süreyi 1 aya kadar çıkartabilir.

20 günlük tekne tatili için sadece gulet kiralama bedeline 1 milyon 340 bin TL ödeyecek olan güzel sanatçıya, yeme içme de eklendiğinde tekne tatili neredeyse 1 buçuk milyona mal olacak...

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