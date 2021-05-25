Uyuşturucunun ardından yeni skandal! Eurovision birincisi Maneskin’e hırsızlık suçlaması
Eurovision 2021 Şarkı Yarışması'nda birinci olan Maneskin rock grubu, uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelmişti. Birincilik haberinden çok uyuşturucu skandalıyla anılan grup hakkında hırsızlık iddiaları gündeme geldi. İşte detaylar…
Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi. Ancak kazanan grup ve şarkılarından çok geceye 'uyuşturucu' iddiaları damga vurdu.
Maneskin'in baş solisti David'in canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu. Bu görüntü solistin canlı yayında uyuşturucu kullandığı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. David, 'test yaptırmaya hazırım' dedi ve haklı çıktı. Organizatörler müzisyenin uyuşturucu testinin negatif çıktığını açıkladı.
HIRSIZLIK İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE
Ancak uyuşturucu iddiaları ile gündemden düşmeyen grup ile ilgili şimdi de 'hırsızlık' suçlaması yapıldı. Bir süredir 'Zitti e Buoni' isimli şarkıları için intihal suçlaması ile karşı karşıya kalan grup yarışmayı kazanınca bu iddia da yeniden gündeme geldi.
2015 yılında piyasaya sürülen FDT isimli şarkıya benzediği iddia edilen Zitti e Buoni sosyal medyada günün konusu oldu. Daha sonra Nebra adlı başka bir İtalyan grup, söz konusu şarkının 2018'de yaptıkları eserleri ile aynı gitar rifine sahip olduğunu iddia etti.
YARIŞMAYA 3 BİN 500 KİŞİ KATILDI
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Eurovision'a seyirci olarak, 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı.
Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinci oldu. İsviçre'yi temsil eden Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkıyla 432 puan alarak yarışmayı üçüncü tamamladı.
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