Uyuşturucunun ardından yeni skandal! Eurovision birincisi Maneskin’e hırsızlık suçlaması

HIRSIZLIK İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Ancak uyuşturucu iddiaları ile gündemden düşmeyen grup ile ilgili şimdi de 'hırsızlık' suçlaması yapıldı. Bir süredir 'Zitti e Buoni' isimli şarkıları için intihal suçlaması ile karşı karşıya kalan grup yarışmayı kazanınca bu iddia da yeniden gündeme geldi.