6 polisi yaralayan oyuncu Adnan Koç’a 16 yıl hapis! Affedilmedi

Uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu için 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilen oyuncu Adnan Koç, bir üst mahkemeye itiraz başvurusu yaptı. Mahkeme, itiraz talebini reddetti.