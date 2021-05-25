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6 polisi yaralayan oyuncu Adnan Koç’a 16 yıl hapis! Affedilmedi

2018’de uyuşturucu operasyonu sırasında yakalanan oyuncu , arbede sırasında 6 polisin yaralanmasına neden olmuştu. 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilen oyuncu, kararın bozulması için üst mahkemeye başvurdu. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, verilen cezanın yerinde olduğuna hükmederek oyuncu Adnan Koç’un talebini reddetti.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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6 polisi yaralayan oyuncu Adnan Koç’a 16 yıl hapis! Affedilmedi

Uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu için 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilen oyuncu , bir üst mahkemeye itiraz başvurusu yaptı. Mahkeme, itiraz talebini reddetti.

Uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu için 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilen Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşası Adnan Koç, itiraz başvurusu yaptı.

2018'de bir uyuşturucu satıcısı, Koç'a uyuşturucu verirken yakalandı. Bu sırada çıkan arbedede altı polis yaralandı. Sanıklar arasındaki oyuncu polis memurlarına yönelik kasten yaralama, görevini yaptırmamak için direnme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kamu görevlisine hakaret suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin kararını üst mahkemeye taşıyan oyuncu ve beraberindeki sanıklar, kararın yerinde olmadığını ifade ederek bozulmasını talep etti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, cezanın yerinde olduğuna karar verip talebi reddetti.

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