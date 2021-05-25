Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? Heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, izleyiciler dizi hakkında detayları araştırıyor. Dizinin nerede çekildiği ve hangi devleti anlattığı konusunda bazı sorular gündeme geldi. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? ATV Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi devleti anlatıyor, konusu nedir? İşte cevaplar...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosu'nda 13'üncü yüzyılın mekanlarını inşa etti. Bozdağ Film Platosu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunuyor.

Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi.