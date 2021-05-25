Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? ATV Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi devleti anlatıyor, konusu nedir?
Bozkır Arslanı Celaleddin sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Etkileyici sahneleriyle izleyicinin beğenisini kazanan dizi ikinci bölümüyle cuma akşamı seyircinin karşısına çıkacak. Cengiz Han'ın ajanı Kutlu Bike harekete geçiyor, Harzemşah Sarayı'nda iktidar savaşı başlayacak. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? ATV Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi devleti anlatıyor, konusu nedir? İşte dizi hakkında merak edilenler...
Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? Heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, izleyiciler dizi hakkında detayları araştırıyor. Dizinin nerede çekildiği ve hangi devleti anlattığı konusunda bazı sorular gündeme geldi. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? ATV Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi devleti anlatıyor, konusu nedir? İşte cevaplar...
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosu'nda 13'üncü yüzyılın mekanlarını inşa etti. Bozdağ Film Platosu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunuyor.
Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi.
Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu.
Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir'deki Kapadokya vadilerinde çekildi. Dizide kullanılan aksesuvar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan'dan temin edilirken, yüz bin metre kumaş kullanılarak bin 500 kostüm dikildi.
KONUSU NEDİR?
İslam dünyasını içine sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatıyor.
"KEŞKE BENİM OĞLUM OLSAYDI"
Celaleddin Harzemşah, yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup ederek Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirtmiştir.
OYUNCU KADROSU
'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın senarist, yapımcı ve proje tasarımcısı olarak imza attığı yapımın kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjabova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.
İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkıyor. Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilan etmek olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddini'in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluşturur. Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.
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- Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? ATV Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi devleti anlatıyor, konusu nedir?
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