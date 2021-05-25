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Tuba Büyüküstün gönlünü kaptırdı! İşte yeni aşkı

Uzun süre aşk yaşadığı 'le yollarını ayıran Tuba 'ün yeni bir aşka yelken açtığı ve gönlünü ’a kaptırdığı iddia edildi. İkili, üç aydır Instagram’da takipleşiyor.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Tuba Büyüküstün gönlünü kaptırdı! İşte yeni aşkı

Geçtiğimiz yıl işletmeci Umut Evirgen'den ayrılan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Snob Magazin'in haberine göre; 'ün danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak Instagram'da üç aydır takipleşiyor.

İkili, geçtiğimiz ay Bodrum'da aynı yerde fotoğraf paylaşmışlardı. Çatak, sosyal medya hesabında Küçük İskender'in, "Anlaşılmak istiyorum... Sevdiğim bir şarkıyı herhangi biriyle paylaşırken aynı duyguları hissetmek arzusu bu" sözlerine yer verdi.

Büyüküstün de bu paylaşımı beğendi.

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