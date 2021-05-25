Tuba Büyüküstün gönlünü kaptırdı! İşte yeni aşkı
Uzun süre aşk yaşadığı Umut Evirgen'le yollarını ayıran Tuba Büyüküstün'ün yeni bir aşka yelken açtığı ve gönlünü Erdinç Çatak’a kaptırdığı iddia edildi. İkili, üç aydır Instagram’da takipleşiyor.
Geçtiğimiz yıl işletmeci Umut Evirgen'den ayrılan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Snob Magazin'in haberine göre; Büyüküstün'ün danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak Instagram'da üç aydır takipleşiyor.
İkili, geçtiğimiz ay Bodrum'da aynı yerde fotoğraf paylaşmışlardı. Çatak, sosyal medya hesabında Küçük İskender'in, "Anlaşılmak istiyorum... Sevdiğim bir şarkıyı herhangi biriyle paylaşırken aynı duyguları hissetmek arzusu bu" sözlerine yer verdi.
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