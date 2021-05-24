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Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Öztan'dan sevindiren haber

Kanser hastalığını 3. kez yenen Yeşilçam'ın 'Gamzeli güzeli' , önceki gün yaptığı paylaşımla herkesi sevindirdi. Uzun süredir 'da sahibi olduğu otelinde yaşayan Öztan, birbirinden renkli pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Öztan'dan sevindiren haber

Kanser hastalığını 3. kez yenen Yeşilçam'ın 'Gamzeli güzeli' Bahar Öztan, önceki gün yaptığı paylaşımla herkesi sevindirdi. Uzun süredir Bodrum'da sahibi olduğu otelinde yaşayan 58 yaşındaki Bahar Öztan, birbirinden renkli pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Yaşadığı zor günleri atlatan Öztan'ın müthiş değişimi gözlerden kaçmadı. Fotoğrafına, "Biraz Bahar herkese iyi gelir" notu düşen Bahar Öztan'ın takipçileri, "Hiç yaşlanmıyorsun", "Yıllar geçtikçe daha çok güzelleşiyorsun" şeklinde iltifatlar yağdırdı.

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