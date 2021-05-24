Ünlüleri dolandıran Ponzi Mine dolandırıldı

Yine iddiaya göre Mumcu'nun yanındaki çalışan, mücevherleri şirketten teslim aldı. Halen cezaevinde olan Mumcu, mücevherlerin teslim alındığını bilmiyordu. Geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla şirkete ihtar çeken Mumcu, mücevherlerin Feyza Aydın isimli çalışanı tarafından alındığını öğrendi. Bunun üzerine şikayetçi olan Mumcu, Avusturya'ya kaçtığını iddia ettiği çalışanının kendisini dolandırdığını ileri sürdü.