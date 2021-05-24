Ünlüleri dolandıran Ponzi Mine dolandırıldı
Son dakika haberine göre; Yüksek kar payı vaadi ile para toplayan saadet zincirlerinden birçok ünlüyü ve iş adamını ‘Ponzi Zinciri’ adlı sistem ile dolandıran Mine Mumcu, tokatladığı milyonlarca lirayı mücevherlere yatırdı. Ancak Mumcu, mücevherleri kendisi cezaevindeyken teslim alan çalışanının Avusturya’ya kaçtığını iddia etti.
Kamuoyunda 'Titan zinciri', 'Saadet zinciri' gibi farklı isimlerle adlandırılan Ponzi Piramit zincirinin son kurucularından Mine Mumcu, kısa sürede yüksek kâr elde edeceğini vadederek magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismi dolandırmıştı. Dolandırılan Burcu Kıratlı, Semih Erden gibi isimlerin ihbarı sonrası Mumcu hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İHBARDA BULUNDU
Soruşturma sürerken iddiaya göre Mumcu, piyasadan topladığı milyonlarca lirayı İstanbul Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir mücevherat şirketine yatırdı. Mücevherlerin hazırlandığı sürede savcılık tarafından gözaltına alınan Mumcu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mumcu'nun cezaevinde olduğu sürede firma mücevherleri hazırlamış ve Mumcu'nun Nişantaşı'ndaki ofisine götürmüştü.
Yine iddiaya göre Mumcu'nun yanındaki çalışan, mücevherleri şirketten teslim aldı. Halen cezaevinde olan Mumcu, mücevherlerin teslim alındığını bilmiyordu. Geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla şirkete ihtar çeken Mumcu, mücevherlerin Feyza Aydın isimli çalışanı tarafından alındığını öğrendi. Bunun üzerine şikayetçi olan Mumcu, Avusturya'ya kaçtığını iddia ettiği çalışanının kendisini dolandırdığını ileri sürdü.
ERDEN VE KIRATLI DA MAĞDUR
ÜNLÜ basketbolcu Semih Erden, sisteme 1 milyon 708 bin lira yatırdı. Yatırdığı paranın 350 bin lirasını alan Erden'in zararı 1 milyon 358 bin TL. Sisteme para yatıran diğer isimlerin zararları ise şöyle:
BURCU KIRATLI: Yarım milyon TL
TUZLASPOR AŞ'NIN YÖNETİCİSİ RIDVAN İLHANLI: 3 milyon 500 bin TL
YELİZ TUĞBA YASA VE İKİ KARDEŞİ: 3 milyon TL
HALIL İBRAHİM DEMİREL: 2 milyon 11 bin TL
HALİL DÜNDAR: 1 milyon 147 bin TL
ESIN ODACILAR: 500 bin TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...
- Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...
- 5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...
- Yüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...
- Marketler için flaş karar! Onaylandığı anda raflarda olmayacak! BİM, ve A101 bundan sonra...
- 2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...
- Tazminat müjdesi geldi! 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir! Sigortalılık süresi, primi tamamlayan...
- Atilla Peker kimdir? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker neden gözaltına alındı?
- Ve sonunda belli oldu! Borçlar silinecek! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı...
- Herkesin cebine uygun krediler! Hemen 10.000, 20.000 ve 30.000 TL almak mümkün! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti...
- "Ölümün nefesi ensesinde, bıçak sırtı oldu" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı! Kefenini alıp mezara gidecek...
- BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste