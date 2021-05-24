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Ünlüleri dolandıran Ponzi Mine dolandırıldı

Son dakika haberine göre; Yüksek kar payı vaadi ile para toplayan saadet zincirlerinden birçok ünlüyü ve iş adamını ‘Ponzi Zinciri’ adlı sistem ile dolandıran , tokatladığı milyonlarca lirayı mücevherlere yatırdı. Ancak Mumcu, mücevherleri kendisi cezaevindeyken teslim alan çalışanının ’ya kaçtığını iddia etti.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Ünlüleri dolandıran Ponzi Mine dolandırıldı

Kamuoyunda 'Titan zinciri', 'Saadet zinciri' gibi farklı isimlerle adlandırılan zincirinin son kurucularından , kısa sürede yüksek kâr elde edeceğini vadederek magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismi dolandırmıştı. Dolandırılan , gibi isimlerin ihbarı sonrası Mumcu hakkında soruşturma başlatılmıştı.



İHBARDA BULUNDU
Soruşturma sürerken iddiaya göre Mumcu, piyasadan topladığı milyonlarca lirayı 'ta faaliyet gösteren bir mücevherat şirketine yatırdı. Mücevherlerin hazırlandığı sürede savcılık tarafından gözaltına alınan Mumcu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mumcu'nun cezaevinde olduğu sürede firma mücevherleri hazırlamış ve Mumcu'nun 'ndaki ofisine götürmüştü.

Yine iddiaya göre Mumcu'nun yanındaki çalışan, mücevherleri şirketten teslim aldı. Halen cezaevinde olan Mumcu, mücevherlerin teslim alındığını bilmiyordu. Geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla şirkete ihtar çeken Mumcu, mücevherlerin isimli çalışanı tarafından alındığını öğrendi. Bunun üzerine şikayetçi olan Mumcu, 'ya kaçtığını iddia ettiği çalışanının kendisini dolandırdığını ileri sürdü.



ERDEN VE KIRATLI DA MAĞDUR
ÜNLÜ basketbolcu Semih Erden, sisteme 1 milyon 708 bin lira yatırdı. Yatırdığı paranın 350 bin lirasını alan Erden'in zararı 1 milyon 358 bin TL. Sisteme para yatıran diğer isimlerin zararları ise şöyle:

BURCU KIRATLI: Yarım milyon TL
TUZLASPOR AŞ'NIN YÖNETİCİSİ : 3 milyon 500 bin TL
VE İKİ KARDEŞİ: 3 milyon TL
HALIL İBRAHİM DEMİREL: 2 milyon 11 bin TL
: 1 milyon 147 bin TL
ESIN ODACILAR: 500 bin TL

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