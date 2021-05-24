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Simge Sağın uçakta fenalaşmıştı! Son durumu hakkında flaş açıklama

, Amerika dönüşü uçakta fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 4 gündür hastanede gören Sağın, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Bir süre daha dinleneceğini belirten şarkıcı, son durumunu anlattı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Simge Sağın uçakta fenalaşmıştı! Son durumu hakkında flaş açıklama

, ABD tatilinden dönerken uçakta rahatsızlandı. Şarkıcı uçaktaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan Sağın'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.

SON DURUMUNU AÇIKLADI

4 gündür hastanede tedavi gören şarkıcı sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Durumunun iyi olduğunu belirten Simge Sağın, şunları söyledi:

"Herkese merhabalar. Öncelikle sağlık durumumdan dolayı geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 4 gün sonunda taburcu oldum. Bir süre daha evde dinlenmem gerekecek. Hepinizi çok seviyor ve öpüyorum."

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