Simge Sağın uçakta fenalaşmıştı! Son durumu hakkında flaş açıklama

Durumunun iyi olduğunu belirten Simge Sağın, şunları söyledi:

"Herkese merhabalar. Öncelikle sağlık durumumdan dolayı geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 4 gün sonunda taburcu oldum. Bir süre daha evde dinlenmem gerekecek. Hepinizi çok seviyor ve öpüyorum."