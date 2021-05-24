Simge Sağın uçakta fenalaşmıştı! Son durumu hakkında flaş açıklama
Simge Sağın, Amerika dönüşü uçakta fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 4 gündür hastanede gören Sağın, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Bir süre daha dinleneceğini belirten şarkıcı, son durumunu anlattı.
Simge Sağın, ABD tatilinden dönerken uçakta rahatsızlandı. Şarkıcı uçaktaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan Sağın'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.
SON DURUMUNU AÇIKLADI
4 gündür hastanede tedavi gören şarkıcı sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Durumunun iyi olduğunu belirten Simge Sağın, şunları söyledi:
"Herkese merhabalar. Öncelikle sağlık durumumdan dolayı geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 4 gün sonunda taburcu oldum. Bir süre daha evde dinlenmem gerekecek. Hepinizi çok seviyor ve öpüyorum."
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