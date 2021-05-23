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Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir?

Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir?

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Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir?

Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir?

A: Kedi korkusu

B: Beşin Katları Korkusu

C: Kaynana Korkusu

D: Teras Korkusu

Cevap: Kaynana Korkusu

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