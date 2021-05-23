Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir?
Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir?
Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir?
A: Kedi korkusu
B: Beşin Katları Korkusu
C: Kaynana Korkusu
D: Teras Korkusu
Cevap: Kaynana Korkusu