Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Penterafobisi olan bir kişi hangisinden muzdariptir?

A: Kedi korkusu

B: Beşin Katları Korkusu

C: Kaynana Korkusu

D: Teras Korkusu

Cevap: Kaynana Korkusu