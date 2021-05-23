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"Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir?

"Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan "Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir?

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Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm diyen kimdir?

"Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir?

SORU: "Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm" diyen kimdir?

CEVAP:

A- Cem Karaca
B- Barış Manço (Cevap)
C- Cahit Berkay
D- Mazhar Alanson

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