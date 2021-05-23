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Haberler Magazin Haberleri Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?

Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?

Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?

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Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?

Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?

SORU: Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin, adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?

CEVAP:

A- Somon
B- Pirinç
C- Soya
D- Ginseng

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