Prof. Dr. Mehmet Öz ve kardeşinin miras kavgası! Rotayı Türkiye'ye kırdı





YALIYI BAŞKA BİRİNE KİRALADI...

Bunun üzerine Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusu yaptı. Nazlım Öz'ün sahte vasiyetnameyle babaları Prof. Dr. Mustafa Öz'den kalan yalıyı 85 bin liraya S.T.'ye kiraladığını vurguladı. İşte Prof. Öz'ün bu davayla ilgili olarak yazın bir süre Türkiye'de bulunacağı açıklandı. Prof. Öz sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Anneme sarılmak için sabırsızlanıyorum. Onu çok özledim."