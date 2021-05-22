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Meltem Miraloğlu'ndan Onur Akay hakkında suç duyurusu!

Hayat Devam Ediyor diziyle adını duyuran , daha sonra ABD’ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmişti. Miraloğlu, kendisi hakkında haber yapan hakkında İstanbul Aile Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi: 22.05.2021
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Meltem Miraloğlu'ndan Onur Akay hakkında suç duyurusu!

ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay hakkında kendisine 'hakaret' ve 'aşağılayıcı' ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle avukatı aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tedbir kararı alınması talebinde de bulunan Meltem Miraloğlu, Onur Akay'ın yayın kanalları üzerinden kişiliği ve aile hayatı ile ilgili saldırıda bulunduğu gerekçesiyle konuşma yasağı getirilmesini istedi.

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