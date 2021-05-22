Eşini gizlice kaydeden Kubilay Kasap’a çifte şok! Hapis yatacak

Yönetmen Kubilay Kasap, Meltem Kasap ile evliydi. Geçimsizlik yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Kasap, dava devam ederken, eşinin kullandığı araca dinleme cihazı yerleştirdi.

İHANETİ ORTAYA ÇIKARDI

Eşinin kendisini aldattığını bu şekilde belgeleyen yönetmen, ses kaydını boşanma davasında delil olarak kullandı.

ÜÇ YIL HAPSİ İSTENDİ

Meltem Kasap ise eşinin özel hayatını ihlal ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. İfadesi alınan yönetmen, mesleği gereği ses kayıt cihazı kullandığını, bu cihazı müştekiyi dinlemek için özellikle yerleştirmediğini, suç kastı olmadığını iddia etti. Ancak Kasap hakkında, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan üç yıl hapis istemiyle dava açıldı.