Merve Sevin: Anıl Çelik ile ilişkimizin en olumsuz yönü…

İŞTE BENİM STİLİM HAKKINDA DAHA ÖNCE HİÇ KONUŞMADIM!

Aslında senden çok beklenen bir hareket olur bu çünkü biz seni zaten ilk olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdık.

Evet, çok doğru.

Yarışmaya katılırken ki motivasyonun neydi?

Hiçbir motivasyonum yoktu. Ben daha önce aslında programla ilgili hiç konuşmuyordum.

Katılmadan önce izlemiş miydin programı?

İlk sezonu izlemiştim sadece zaten yaşım da küçüktü o zaman, 16-17 yaşlarındaydım. Program bittikten sonra hiç konuşmadım programla ilgili, sosyal medyada bile.

Neden peki?

Çekincelerim oldu. Her ne kadar benim hayatımda çok köklü bir değişim ve deneyim olsa da içinde bulunurken yüzde yüz rahat ettiğim, kendimi özgür ifade edebildiğim bir yer değildi. Açıkçası bu yüzden hayatımın çok önemli bir yerindeymiş gibi konumlandırmadım ve konuşmadım.

Keyifsiz olduğun noktalar neydi yarışmaya dair?

19 yaşındaydım ve ilk kamera tecrübemdi. Başlarda podyumda yürürken kameraya bakamıyordum bile zaten var öyle görüntülerim. Benimle çok fazla bağdaşmıyor yani hayatımda çok daha güzel ve özel şeyler yapıyorum.

İLK GÖRÜŞMEME EL ELE TUTUŞUP ANNEMLE GİTTİM!

Aslında yarışma sana oyunculuk hedefin için çok güzel bir kapı açtı. Bu süreç nasıl gelişti senin için?

Çok sürpriz oldu. Ben yarışmadan sonra İstanbul'a taşındım, Öykü Serter'in kişisel stil danışmanlığını yaparak başladım bu sürece, bu arada Öykü Serter'e sevgilerimi yolluyorum, kendisini çok seviyorum çünkü. Bu şekilde hem sektörel olarak hem de arkadaş olarak güzel bir çevre edindim İstanbul'da. Bir gün bir arkadaşımdan telefon aldım tanıdığı bir yönetmen beni audition'a davet etmek istemiş. Audition nedir diye cevap verdim, kadar bilmiyordum yani:) Tabi bu sektörle ilgili de çok tereddütlerim vardı duyduğum şeylerden dolayı ve görüşmeye el ele tutuşup annemle gittim.

Şu anda İşte Benim Masalım dizisinde Elit karakterine hayat veriyorsun ve en çok bununla gündemdesin. Kendini ekranda nasıl buluyorsun? Elit ile Merve Sevin arasında ortak paydalar bulabiliyor musun hiç gerçek hayatına dair?

Eğer ortak paydalar görebilsem ve biraz olsun kendime benzetebilsem kendimi izlerken garip hissedebilirdim ama hiç ben gibi gelmiyor bana izlerken. Niyeti, iç dünyası, konuşması, duruşu bile çok farklı. Direk yutmuş gibi yani çok donuk. Sadece sekizinci bölümün final sahnesi benim için önemli bir kısımdı izlemem açısından çünkü yaşadığı hayal ve kurduğu bütün planlar doğrultusunda bütün hırs dolu hareketlerinin sonucuyla karşılaştı Elit ve o sonuç onda çok büyük bir yıkım yarattı. O sahneyi izlerken açıkçası bir pıt gözyaşı aktı. Niye bilmiyorum ama tüylerim diken diken oldu ve çok duygulandım. Bir de belki Elit'e içimde bir veda gibi de hissettim yani evet ikinci sezon olur ya da olmaz diye konuşuluyor resmi olmasa da ama içimde bunu yaşadım.