Bozkır Arslanı Celaleddin Cebe kimdir? Jamshid Sagatov kaç yaşında, nereli? Baltasını savuracak...

JAMSHİD SAGATOV KİMDİR?

Jamshid Sagatov, Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'ne 1999 senesinde kayıt olmuş ve 2004 yılında mezun olmuştur. Taşkent'te yaşamını sürdüren oyuncu 1.83 cm boyundadır, 85 kilodur ve göz rengi kahverengidir. Müzik, dublaj, at binme, eskrim ve modern dans ile de ilgilenen Sagatov; Rusça, Özbekçe ve Türkçe bilmektedir. Yakın süreçte ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin kadrosunda yer alarak dizide Cebe karakterine hayat verecektir.