Bozkır Arslanı Celaleddin Cebe kimdir? Jamshid Sagatov kaç yaşında, nereli? Baltasını savuracak...
Bozkır Arslanı Celaleddin Cebe kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. atv ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncuları merak ediliyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Cebe'ye hayat veren Jamshid Sagatov merak ediliyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Cebe kimdir? Jamshid Sagatov kaç yaşında, nereli? Baltasını savuracak...
Bozkır Arslanı Celaleddin Cebe kimdir? Jamshid Sagatov kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla beklenen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncuları merak ediyor. Jamshid Sagatov Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları arasında yer alıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Cebe kimdir? Jamshid Sagatov kaç yaşında, nereli? Baltasını savuracak...
CEBE TARİHTE KİMDİR?
Cebe (Moğolca: Zev; doğum ismi :Jirqo'adai (Modern Moğolca'da: Zurgadai)) (ö. 23 Mayıs 1223) Cengiz Han'ın en önemli Noyanlarından birisiydi. O Cengiz Han zamanında Targudai Khiriltug'un liderliği altında olan Taichud kabilesinin Besud klanına mensuptu.
CEBE NE DEMEK?
Cebe kelimesi savaş sırasında düşman silahlarının etkisinden korunmak için giyilen çok parçalı zırh anlamına geliyor.
JAMSHİD SAGATOV KİMDİR?
Jamshid Sagatov, Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'ne 1999 senesinde kayıt olmuş ve 2004 yılında mezun olmuştur. Taşkent'te yaşamını sürdüren oyuncu 1.83 cm boyundadır, 85 kilodur ve göz rengi kahverengidir. Müzik, dublaj, at binme, eskrim ve modern dans ile de ilgilenen Sagatov; Rusça, Özbekçe ve Türkçe bilmektedir. Yakın süreçte ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin kadrosunda yer alarak dizide Cebe karakterine hayat verecektir.
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