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"Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı geldi

Ankara oyun havalarıyla tanınan ünlü türkücü , geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti. Yılmaz’ın ölümü sanat camiasında da üzüntüye neden oldu. Geçmiş yıllarda katıldığı programında ile tartışma yaşayan Oğuz Yılmaz’ın Tatlıses’e küs öldüğü yorumları yapılmıştı. Usta sanatçı, Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Küs öldü demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı geldi

Ünlü türkücü , geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatı başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu. Geçmiş yıllarda katıldığı programında ile tartışma yaşayan Oğuz Yılmaz'ın Tatlıses'e küs öldüğü yorumları yapıldı.

CANLI YAYINDA TARTIŞMIŞLARDI

İbo Show canlı yayınında ikili tartışma yaşamış, Tatlıses Yılmaz'a yönelik, "Oğuz valla söylersem çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'e cevap veren Oğuz Yılmaz ise "Senin demenle olmuyor" karşılığında bulunmuştu.

BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMDA BULUNDU

Yılmaz'ın vefatının ardından nasıl bir tavır izleyeceği merak edilen İbrahim Tatlıses ise başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Ünlü sanatçı Tatlıses, Oğuz Yılmaz için yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun inşallah"

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