"Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı geldi

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatı başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu. Geçmiş yıllarda katıldığı İbo Show programında İbrahim Tatlıses ile tartışma yaşayan Oğuz Yılmaz'ın Tatlıses'e küs öldüğü yorumları yapıldı.