Mehmet Ali Erbil İsrail’in saldırılarına isyan etti: Bu zulme dur diyen Erdoğan'dan başka lider yok

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Zorlu koşullara rağmen son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Beşiktaş, bu senenin şampiyon takımı oldu. Başta Ahmet Nur Çebi yönetimi ve Sergen Yalçın olmak üzere tüm futbolcuları ve teknik ekibi tebrik ederim. Şampiyonluk kutlamaları da pandemiden nasibini aldı ne yazık ki. Takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarı, malum koşullardan dolayı kutlamalara katılamadı. Ancak şunu da belirtmek isterim ki, tüm bu koşullara rağmen şampiyonluk kutlaması çok güzeldi. Takım ruhunu sezon boyunca sahaya yansıtan Beşiktaş, iki şampiyonluğu da sonuna kadar hak etti, umarım daha nice başarılara da imza atar.