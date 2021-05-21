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Aleyna Tilki'nin klibi çalındı! Bershka reklamında kullandı

etiketiyle çıkardığı ilk şarkısı "" ile dünyaya açılma yolunda ilk adımı atan , klibinin genel yönetmenliğini üstlenmişti. Bir uzay gemisinde geçen video klipteki mekan tasarımları ve sahnelerden bazıları, dünyaca ünlü giyim markası 'nın reklam videosunda kullanıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Aleyna Tilki'nin klibi çalındı! Bershka reklamında kullandı

Aleyna Tilki, dünyaya açılma yolunda ilk adımını Warner Music etiketiyle çıkardığı "Retrograde" şarkısı ile atmıştı. Bir uzay gemisinde geçen video klibin genel yönetmenliğini Aleyna Tilki üstlenmiş, klibin sanat yönetmenliğinde de Oğuz Erel ile birlikte çalışmıştı.

KLİBİN MEKAN TASARIMLARI KULLANILDI

YouTube'da 12 milyondan fazla kişi tarafından izlenen klipteki mekan tasarımları ve sahnelerden bazıları, dünyaca ünlü giyim markası Bershka'nın reklam videosunda kullanıldı. Aleyna Tilki ise Twitter hesabından "Klibimin aynısını çekerken keşke benden izin alsaydınız" notunu düşerek tepki gösterdi.

Bershka'nın konu ile ilgili nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.

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