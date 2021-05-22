İbrahim Tatlıses'e çalışanından dava! 4 yılla yargılanacak
İbrahim Tatlıses, Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Uzun yıllar Tatlıses Tv'de görev yapan Akbay suçsuz olduğunu ileri sürerken şimdi de Tatlıses hakkında, çalışanına tehdit mesajı attığı için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
İbrahim Tatlıses, bir süre önce Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi Tatlıses hakkında, çalışanına tehdit mesaj attığı için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Uzun yıllar Tatlıses TV'de görev yapan Fulya Akbay, suçsuz olduğunu söylemişti.