İbrahim Tatlıses'e çalışanından dava! 4 yılla yargılanacak

İbrahim Tatlıses, bir süre önce Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi Tatlıses hakkında, çalışanına tehdit mesaj attığı için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.







Uzun yıllar Tatlıses TV'de görev yapan Fulya Akbay, suçsuz olduğunu söylemişti.

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