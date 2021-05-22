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İbrahim Tatlıses'e çalışanından dava! 4 yılla yargılanacak

, Müdürü 'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Uzun yıllar Tatlıses Tv'de görev yapan Akbay suçsuz olduğunu ileri sürerken şimdi de Tatlıses hakkında, çalışanına tehdit mesajı attığı için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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İbrahim Tatlıses'e çalışanından dava! 4 yılla yargılanacak

İbrahim Tatlıses, bir süre önce Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi Tatlıses hakkında, çalışanına tehdit mesaj attığı için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.



Uzun yıllar Tatlıses TV'de görev yapan Fulya Akbay, suçsuz olduğunu söylemişti.

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