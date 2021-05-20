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Prens William korona aşısı oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Kraliçe II. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü , korona virüs salgınına karşı ilk doz aşısını oldu. Geçtiğimiz yıl nisan ayında koronavirüse yakalanan Prens, aşısını olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

MAGAZİN İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Prens William korona aşısı oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Korona virüs salgını ile mücadele devam ederken İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri de korona aşılarını yaptırıyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü , sosyal medya hesabından korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında korona virüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Prens William, aşısı Londra Bilim Müzesinde Salı günü yapıldı.

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