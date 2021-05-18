Burak Sergen’den güzel haber gelişti! Son durumunu nişanlısı açıkladı

Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sergen'in normal odada tedavisine devam edildiğini söyleyen Ünsal, şunları söyledi:

"Artık COVID bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda COVID'in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi."