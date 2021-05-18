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Burak Sergen’den güzel haber gelişti! Son durumunu nişanlısı açıkladı

Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıkan , yaklaşık 1 ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan usta oyuncu, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde normal odaya alınan Sergen’in sağlık durumu hakkında yeni haber geldi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.05.2021
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Burak Sergen’den güzel haber gelişti! Son durumunu nişanlısı açıkladı

Sadakatsiz dizisiyle ekranlarda olan , 1 ay önce hastaneye kaldırılmış ve koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan oyuncu Burak Sergen bir ayın ardından geçtiğimiz günlerde normal odaya alınmış ve sevenleri derin bir nefes almıştı.

Sağlığı günden güne iyiye giden Burak Sergen'in rol aldığı "Sadakatsiz" dizisinin yeni bölümüne videoyla katılacağı, ailesiyle rol gereği görüntülü sohbet edeceği öğrenildi.

Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sergen'in normal odada tedavisine devam edildiğini söyleyen Ünsal, şunları söyledi:

"Artık COVID bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda COVID'in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi."

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