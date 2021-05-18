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Mehmet Ali Erbil'den Filistin tepkisi: Neden kimse ses çıkarmıyor

İşgalci ’in Filistine’deki saldırılarına tepki gösteren , "'de insanlık dramı yaşanıyor. İnsanları katlediyorlar." demişti. Bugün Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Erbil, yapılan katliama bir kez daha tepki gösterdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Mehmet Ali Erbil'den Filistin tepkisi: Neden kimse ses çıkarmıyor

, "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanarak 'e tepki gösterdi. 'e yapılan hain saldırıları kınayan Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere gönderme yaptı:

"Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin'de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele. Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin'e gitti üç kişiyle."

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Filistinlilere destek mesajı veren Erbil, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar. Gazzeliler öldürülüyor, buna dünya sessiz kalıyor. Lütfen sessiz kalmayalım."

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