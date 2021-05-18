Mehmet Ali Erbil'den Filistin tepkisi: Neden kimse ses çıkarmıyor
İşgalci İsrail’in Filistine’deki saldırılarına tepki gösteren Mehmet Ali Erbil, "Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. İnsanları katlediyorlar." demişti. Bugün Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Erbil, yapılan katliama bir kez daha tepki gösterdi.
Mehmet Ali Erbil, "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanarak İsrail'e tepki gösterdi. Filistin'e yapılan hain saldırıları kınayan Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere gönderme yaptı:
"Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin'de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele. Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin'e gitti üç kişiyle."
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Filistinlilere destek mesajı veren Erbil, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar. Gazzeliler öldürülüyor, buna dünya sessiz kalıyor. Lütfen sessiz kalmayalım."
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