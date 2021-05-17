Sanatçı Fatma Güneşer İsviçre’den Türkiye’ye müzik köprüsü inşa etti

Sanatçı, toplamda 3 ülkenin müzisyen ve yönetmenleri ile müzik yapım fırsatı elde etti. 'Kaderimdin' projesinin müzik klibi ise İstanbul'un büyüleyici atmosferinde gerçekleştirildi. Yönetmen koltuğunda ünlü pop yıldızı Röya'nın yönetmen kardeşi 'İsmail Zade' oturdu. Fatma Güneşer'in yıllar sonra müziğe geri dönmesini İsviçre ve Türkiye'de ki müzisyenler ve sanatçı dostları sevinçle karşıladı. 'Kaderimdin' çalışmasının aranjör koltuğunda ise ödüllü genç müzik prodüktörleri 'Furkan Gülden' ve Emre Altınel yer aldı. Uzun süredir Türk müzisyenler ile çalışmak istediğini belirten ünlü sanatçı Fatma Güneşer, 'Bunun pandemi döneminde olmasını hayal etmiyorduk ama yine de emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımın büyük bir özveri ile çalıştığını ve iyiki geri dönmüşüm' dedirttiğini paylaştı. 'Kaderimdin' tüm müzik platformları ve Youtube üzerinde yayınlandı.

Fatma Güneşer çocuk yaşlarda müziğe başlamıştır. Yaşamını İsviçre'de sürdürmektedir. Müzisyen bir aileden gelen başarılı sanatçı ilk sahne deneyimlerini babası ile gerçekleştirmiştir. İsviçre ve Avrupa'nın birçok kentinde enerji dolu sahne performansları gerçekleştiren genç sanatçı aile planlaması sebebi ile müziğe uzun yıllar ara vermiştir. Geçtiğimiz yıllarda eşi Devrim Güneşer'in ve yakın çevresinin talebi üzerine tekrar üretme ve söyleme kararı almıştır. Fatma Güneşer'in seslendirdiği tüm eserlerin söz ve bestecisi eşi Devrim Güneşer'dir. 'Kaderimdin' ismini verdikleri günümüze hitap eden müzik çalışması ile tekrar dinleyici kitlesi ile buluşmaya başlamıştır.