Arama motorları üzerinden özellikle gündüz kuşağı programlarını kaçırmayanlar tarafından Müge Anlı bayramda yayınlanacak mı 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert 12-13-14 Mayıs tarihlerinde var mı? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğu ile ATV'de hafta içi her gün yayınlanan programın bayramda da ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte bilgiler…