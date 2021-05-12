Müge Anlı bayramda yayınlanacak mı 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert 12-13-14 Mayıs tarihlerinde var mı?
ATV’nin sabah kuşağı programlarını yakından takip edenler Müge Anlı bayramda yayınlanacak mı 2021? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Uzun soluklu program Müge Anlı ile Tatlı Sert kayıpların bulunmasını, suçluların yakalanmasını sağlıyor, olaylara ışık tutup gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarıyor. Uzun yıllardır ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert 12-13-14 Mayıs tarihlerinde var mı? Ramazan Bayramı’nda ATV yayın akışında yer alacak mı? İşte cevabı…
Arama motorları üzerinden özellikle gündüz kuşağı programlarını kaçırmayanlar tarafından Müge Anlı bayramda yayınlanacak mı 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert 12-13-14 Mayıs tarihlerinde var mı? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğu ile ATV'de hafta içi her gün yayınlanan programın bayramda da ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte bilgiler…
BAYRAMDA MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YAYINLANACAK MI?
Hafta içi her gün saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bayramda yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Müge Anlı bayramda ekranlarda olmayacak, 13 ve 14 Mayıs ATV yayın akışından kaldırıldı.
13 Mayıs Perşembe saat 10:00'da Yabancı sinema "King Kong" yayınlanacak.
14 Mayıs Cuma saat 11:30'da ise "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" programı ATV yayın akışında yer alıyor.
MÜGE ANLI KİMDİR?
19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne başladığı yıl; Kanal 6'da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz'ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı.
Dobra Dobra adlı magazin programını Şenay Düdek'le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek'in ayrılığı ardından Pakize Suda'yla Kanal D'de program sunmaya başladı
Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile yaşadı. 2010 yılında Tatlı Sert 'in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var" adlı programı sundu.
Anlı'nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.
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