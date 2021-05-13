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Büşra Pekin'in acı kaybı! Babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 'in babası geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Pekin, acı kaybı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Büşra Pekin'in acı kaybı! Babası hayatını kaybetti

Oyuncu Büşra Pekin'in babası, Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Volkan Pekin, hayatını kaybetti. Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babasının vefat haberini, "Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah'ım mekanını cennet eylesin" sözleriyle duyurdu.

"BU KIZ SANA HER GÜN ŞÜKREDİYOR'

Büşra Pekin, normalleşme adımlarının atılmasının ardından soluğu ailesinin yanında almıştı. Instagram hesabını aktif kullanan Pekin, önceki gün babası Volkan Pekin'in yeni yaşını kutlamıştı.

"BABAM VE BEN"

Oyuncu, baba-kız pozunu yayınlayarak, altına "İyi ki doğdun Volkan. Sevgi dolu, iyilik dolu kalbinle yetiştirdiğin bu kız sana ve sağlığına her gün şükrediyor. Babam ve Ben" notunu düşmüştü.

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