Kıvanç Tatlıtuğ'dan 4 milyon 500 bin liralık yaz hazırlığı!

ÇEŞMELİ OLDULAR

Aşkları ile magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaz aylarını en çok tercih ettikleri tatil yöresi Çeşme'de geçiriyordu. İki isim de Çeşme'yi çok sevdiği için burada bir ev kiralamış. Alaçatı'ya yakın bir bölgede 3 aylığına havuzlu bir villa kiralayan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, yeni evlerine 1 Haziran'da taşınacaklarmış.