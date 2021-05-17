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Kıvanç Tatlıtuğ'dan 4 milyon 500 bin liralık yaz hazırlığı!

Her yıl yaz aylarını teknesinde geçiren , küçük gelmeye başlayan teknesini satıp 4 milyon 500 bin liraya özel yapım tekne satın aldı. Balık tutmak ve dalgıçlıkta ustalaşan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni teknesiyle mavi sulara yelken açmak için gün saymaya başladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan 4 milyon 500 bin liralık yaz hazırlığı!

Deniz tutkusu ile bilinen , senenin belli aylarını teknesinde tatil yaparak geçiriyor. Her yaz eşi ile mavi sulara yelken açan Kıvanç Tatlıtuğ, teknesi ufak gelmeye başlayınca satmış. 15 metrelik 53 model teknesini 3.5 milyon liraya satan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni teknesini almak için kesenin ağzını açmış.

Pandemi nedeniyle bir türlü istediği tekneyi bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, 'da tekne üreticileri ile de irtibata geçmiş. Fakat hem dolar kurundaki artış hem de teknenin 'ye teslimi sırasında yaşanacak prosedürün uzun sürmesinden çekinen Tatlıtuğ, rotayı Türkiye'ye çevirmiş. Özel yapım bir tekne satın alan Tatlıtuğ, bunun için de 4 milyon 500 bin lira para ödemiş.

ÇEŞMELİ OLDULAR

Aşkları ile magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden olan ile , yaz aylarını en çok tercih ettikleri tatil yöresi 'de geçiriyordu. İki isim de Çeşme'yi çok sevdiği için burada bir ev kiralamış. 'ya yakın bir bölgede 3 aylığına havuzlu bir villa kiralayan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, yeni evlerine 1 Haziran'da taşınacaklarmış.

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