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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’dan sürpriz karar

Son yılların en popüler oyuncularından olan ve , aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir birlikte olan ikili, birlikte yaşama kararı aldı. Gözlerden uzak yaşamaya karar veren çift, İstanbul’un Karadeniz tarafındaki en uç köylerinden olan Uskumruköy’e yerleşti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’dan sürpriz karar

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya başladı.

Kendi evlerinden çıkarak ortak ev tutan çift, yaşamak için İstanbul'un en uzak noktasını, Uskumruköy'ü tercih etti!

Hürriyet'in haberine göre, şu sıralar ekranların en popüler genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar almış.

Şehrin kalabalığından uzakta, doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden ikili, arzu ettikleri hayatı Uskumruköy'de bulmuş.

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