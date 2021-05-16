Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğünde, kraliçenin özel sekreteri haber vermek için Başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?
Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğünde, kraliçenin özel sekreteri haber vermek için Başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğünde, kraliçenin özel sekreteri haber vermek için Başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?
Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğünde, kraliçenin özel sekreteri haber vermek için Başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğünde, kraliçenin özel sekreteri haber vermek için Başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?
Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?
Buckingham Sarayı kapandı
Thames Nehri kurudu
Londra Köprüsü yıkıldı
Big Ben durdu