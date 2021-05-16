Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğünde, kraliçenin özel sekreteri haber vermek için Başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğünde, kraliçenin özel sekreteri haber vermek için Başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?

Buckingham Sarayı kapandı

Thames Nehri kurudu

Londra Köprüsü yıkıldı

Big Ben durdu