Elif Ece Uzun'a 'ifşa' tuzağı: Şikayetçi oldum

"CİMER'E YAZDIM HESABIM KAPANDI"

Bazı arkadaşlarımın da hesabını gönderdikleri bir linkle ele geçirmişler diyen Uzun; "İnsanlara beni rezil ettiler. Bunu benim yaptığımı düşünüp bana, çocuklarıma beddua edenler oldu. Hemen polise gittim şikayetçi oldum. CİMER'e yazdım kısa süre sonra hesabım kapatıldı. Ama dolandırılan parasını kaptıran o kadar çok insan var ki gerçekten çok üzgünüm. Böyle bir meselede adım geçtiği için. Bu dolandırıcılar o kadar çok farklı yerden giriş yapmış ki hesabıma artık ne kadar büyük bir şebeke bilmiyorum. Ülkenin her ilinde giriş vardı nerdeyse" dedi.