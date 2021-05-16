Elif Ece Uzun'a 'ifşa' tuzağı: Şikayetçi oldum
Cep telefonuna gelen SMS'e tıklayınca sosyal medya hesabı ele geçirilen manken ve sunucu Elif Ece Uzun dolandırıcılık ve tehdit şoku yaşadı. Uzun'un hesabından çok sayıda ünlü isimden 'elimizde ifşa görüntünüz var' diyerek para koparan dolandırıcılar binlerce liralık vurgun yaptı.
Ünlü manken Elif Ece Uzun telefonuna gelen bir SMS linkine tıkladı ve İnstagram hesabı dolandırıcıların eline geçti. İddiaya göre hesabı ele geçiren dolandırıcılar Uzun adına paylaşımlar yapıp onda ekli olan onlarca ünlü isimi de dolandırdı. Öyle ki dolandırılanlar arasında Manken, şarkıcı, Sanatçı, siyasetçi bile var. Uzun bu olayı ancak kendisine gelen telefon yağmuru ile fark etti. Hemen ardından CİMER'e yazdığı şikayet metni ile kısa sürede hesabı kapandı ama dolandırıcılar binlerce lira vurgunu yapmışlardı.
ŞARKICI, SANATÇI, SİYASETÇİ VE MANKEN HEPSİ DOLANDIRILDI
Elif Ece Uzun; "Benim ikizlerim var sosyal medya ile çok vakit geçiremiyorum. Bir ara bir link geldiğini ve tıkladığımı hatırlıyorum. Sonrasında hiçbir şeyden haberim yok. Hesabımı ele geçirmişler, arkadaşlarıma mesajlar atmışlar. Bir mankene benim adıma elimizde ifşa görüntülerin var paylaşmamızı istemiyorsan şu hesaba para aktar demişler. Kız ağlaya ağlaya beni aradı. Sanatçı arkadaşlarım, şarkıcılar her birine ayrı bir mesajla dolandırmaya çalışmışlar. Kimisi inanıp atmış kimi direkt numaramı bulup bana ulaştı" dedi.
"CİMER'E YAZDIM HESABIM KAPANDI"
Bazı arkadaşlarımın da hesabını gönderdikleri bir linkle ele geçirmişler diyen Uzun; "İnsanlara beni rezil ettiler. Bunu benim yaptığımı düşünüp bana, çocuklarıma beddua edenler oldu. Hemen polise gittim şikayetçi oldum. CİMER'e yazdım kısa süre sonra hesabım kapatıldı. Ama dolandırılan parasını kaptıran o kadar çok insan var ki gerçekten çok üzgünüm. Böyle bir meselede adım geçtiği için. Bu dolandırıcılar o kadar çok farklı yerden giriş yapmış ki hesabıma artık ne kadar büyük bir şebeke bilmiyorum. Ülkenin her ilinde giriş vardı nerdeyse" dedi.
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