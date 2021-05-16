16 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?

Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?

'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından " komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
ABONE OL
Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli şeklinde çevrilmiştir?

Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?

Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?

Japonya

SSCB

Arjantin

Hindistan

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA