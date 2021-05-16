Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri, çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?

Jimmy Carter'ın 1981'de hangi ülkedeyken bir konferansta yaptığı espri çevirmen tarafından "Başkan Carter komik bir hikaye anlattı, herkes gülmeli" şeklinde çevrilmiştir?

Japonya

SSCB

Arjantin

Hindistan