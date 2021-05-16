İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca, yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen, nefes alamayıp fenalaşınca, yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?

İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?

Andy Warhol

Pablos Picasso

Salvadaro Dali

Marchel Duchamp