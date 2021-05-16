2012'de 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 2012'de 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür?

2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün tatilin kaçıncı günüdür?

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