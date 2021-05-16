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Hangisi Türkiye'den geçmez? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...

Hangisi 'den geçmez? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Hangisi Türkiye'den geçmez?

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Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Hangisi Türkiye'den geçmez? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...

Hangisi Türkiye'den geçmez? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangisi Türkiye'den geçmez?

Hangisi Türkiye'den geçmez?

36 derece Kuzey Paraleli

42 derece Kuzey Paraleli

26 derece Doğu Meridyeni

45 derece Doğu Meridyeni

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