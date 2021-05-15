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Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edilmişti! Bayramı ayrı geçirdiler

'in eski eşi ile yasak aşk skandalına karışan , zor günler geçirdi. Son olarak evlilik hazırlığı yaptığı ile ayrıldığı iddia edilen Hadise, bayramda soluğu ailesinin yanında aldı. Bayramı Yıldırım ile ayrı geçiren ve moral bulmak için 'ya giden popçu annesi, babası ve kardeşiyle zaman geçirdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.05.2021
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Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edilmişti! Bayramı ayrı geçirdiler

Adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk skandalına karışan Hadise, hayatının en zor günlerini yaşadı.

Güzel popçu, iddiaya göre sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da terk etmesiyle adeta yıkıldı. Moral bulmak için 'ya giden popçu, bayramı annesi, babası ve kardeşiyle geçirdi.

Kaan Yıldırım'ın ise önceki gün 99 yaşındaki dedesine yaptığı bayram ziyaretinden paylaşım yapması, ikilinin ayrılığının adeta kanıtı gibiydi.

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